Edyta Pazura bez makijażu za kierownicą. Fani zachwyceni

Edyta Pazura to trzecia żona Cezarego Pazury. Jeszcze do 2007 r. była nikomu nieznaną studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak wszystko zmieniło się, gdy wówczas jako 19-latka poznała w pociągu 26 lat starszego od siebie aktora. Jak to często bywa w takich sytuacjach,musiała walczyć z wszechobecnym hejtem. Nie było dnia, by jej nazwisko nie widniało na pierwszych stronach kolorowej prasy. Na szczęście para skutecznie zamknęła hejterom usta i od 12 lat tworzą zgodne małżeństwo, które może być przykładem dla wielu par.