Wygląda, jakby była nago. "Wiem, że sporo osób ma 'niedowzrok'"

Edyta Pazura ma swoich fanów nie tylko wśród wielbicieli talentu swojego męża. Jej profil na Instagramie śledzi ok. 188 tys. osób, a z każdym dniem ta liczba tylko rośnie. Powód? Blogerka publikuje zdjęcia z sesji zdjęciowych, wakacji, pracy i urywki z życia prywatnego . Oprócz tego ma coś, czego inne gwiazdy mogłyby się od niej uczyć.

Edyta Pazura słynie z ogromnego dystansu do samej siebie. Nie boi się pokazać bez grama makijażu, w stroju kąpielowym czy w dresie. Ostatnio znów to udowodniła, wrzucając do sieci fotkę, która rozbawiła jej obserwatorki.