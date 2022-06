Edyta Pazura pozuje w wannie. Miała na sobie tylko pianę

Przypomnijmy, że Edyta z domu Zając to trzecia żona Cezarego Pazury. Przyszłego męża poznała w 2007 r. w wagonie restauracyjnym, gdzie pracowała. Miała wtedy 19 lat i z początku nie zwracała szczególnej uwagi na znanego aktora. On był jednak nią urzeczony, więc poprosił ją o numer telefonu i umówił się na obiad. Reszta to już historia.