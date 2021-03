Edyta Pazura w bikini na plaży. Trudno uwierzyć, że jest mamą 3 dzieci

Edyta Pazura słynie z ogromnego dystansu do samej siebie. Nie boi się pokazać bez grama makijażu, w stroju kąpielowym czy w dresie . Ostatnio znów to udowodniła, wrzucając do sieci fotkę z wakacji na Malediwach.

Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Para powoli pakuje walizki i wkrótce wrócą do Polski. Na pocieszenie Edyta pokazała ostatnie zdjęcie z raju.

"See You soon ☀️ To była piękna, zaległa podróż poślubna 🌸 Wracam do moich trzech Królików" - napisała rozmarzona.