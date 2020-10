Edyta pazura staje po stronie kobiet. Nie wszystko jej się jednak podoba

I choć protesty popiera znacznie więcej osób niż w nich uczestniczy, trzeba przyznać, że "spontaniczne spacery" to według wielu świetna inicjatywa, jednak to, jak wyglądają nie jest ich zdaniem do końca poprawne. Taką właśnie opinię wyraziła Edyta Pazura: "Jestem zwolenniczką wolnych wyborów, jak i przeciwniczką wulgaryzmów, wandalizmu, i głoszenia haseł pod tytułem: "wojna” która przyniosła przed laty śmierć wielu milionom ludzi na świecie" - napisała.