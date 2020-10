Kożuchowska a zakaz aborcji. Jej słowa szokują fanów

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji embriopatologicznej wzbudza we wszystkich ogromne emocje. Wypowiadają się na ten temat nie tylko politycy, ale i osoby publiczne, którym głos ma duże znaczenie dla ich fanów. W gronie tym znalazła się m.in. Małgorzata Kożuchowska .

Kożuchowska nigdy nie ukrywała swoich poglądów i głębokiej wiary. Często udowadniała, że nie wstydzi się tego, w co wierzy i co uważa. Dlatego też raczej niewielu spodziewało się tego, co napisała na temat wyroku TK. Aktorka jednym wpisem podzieliła swoich fanów.