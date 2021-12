Edyta Pazura w kostiumie kąpielowym. Wycięty strój odsłonił jej szczuplutką figurę. "Myślałam, że to jakaś nastolatka"

Edyta Pazura i jej mąż porzucili zimową, polską aurę na rzecz plaży, słońca i słonej wody. No i palm oczywiście. Wszystko to mają w zasięgu ręki, bo rodzinnie wybrali się na wakacje na Malediwy. Pogoda dopisuje, humory chyba też. Otoczenie jest godne pozazdroszczenia. I mowa nie tylko o przyrodzie. Pazurowie zatrzymali się w ekskluzywnym hotelu, w którym tydzień all inclusive kosztuje od 9 do nawet 13 tys. zł za dwie osoby. Ośrodek ma pięć gwiazdek i oferuje noclegi w domkach na wodzie.