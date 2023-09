Edyta Pazura w kuszącej pozie. W bikini wygląda jak bogini

35-latka pozuje na łodzi w różowym kostiumie z lekko odchyloną głową. Ta poza doskonale eksponuje jej wytrenowane ciało i kobiece krągłości, które w sekcji komentarzy chętnie komplementują internauci. Porównują też ją do znanej aktorki. "Piękna figura i nieziemskie ciało", "Dopóki nie sprawdziłam, czyj to profil, to byłam pewna, że to Marta Wierzbicka", "Cóż za nienaganna figura. Bajeczne ciało" - czytamy.