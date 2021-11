Edyta Zając i Michał Mikołajczak po raz pierwszy razem na premierze

W czerwcu 2019 r. wyszło na jaw, że Jakub Rzeźniczak, mąż Edyty Zając, ma nieślubne dziecko. Modelka podjęła decyzję o rozstaniu: - Przyszedł odpowiedni czas, bym przyznała, że moje małżeństwo się zakończyło. Podjęłam odpowiednie kroki rozwodowe […]. To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu […]. Kiedy się kogoś kocha i się w tę osobę bardzo wierzy, to można wiele wybaczyć. Ja też wybaczałam, aż dotarłam do swoich własnych granic — mówiła w "Dzień Dobry TVN".