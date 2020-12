Odniosła się do rozwodu. Rzadko komentuje swoje życie prywatne

Skandale 2020. O nich było naprawdę głośno

Jak tłumaczyła zwyciężczyni ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" , chroni swoje życie prywatne przede wszystkim z troski o bliskich, którzy w przeciwieństwie do niej nie stoją na co dzień na medialnym świeczniku.

"Oni bardzo mnie kochają i przeżywają wszystko, co mnie dotyczy. W pewnym momencie moimi prywatnymi sprawami żyła opinia publiczna. Konsekwentnie odmawiałam wtedy wywiadów, nie chciałam zabierać głosu. Uważam, że prywatne problemy powinno załatwiać się między sobą, chociażby z szacunku do innych. Nie chciałam, żeby obce osoby czytały o tym, co się u mnie dzieje" - wyjaśniła Zając. Przyznała jednak, że w pewnym momencie musiała zabrać głos, by przeciąć spekulacje.