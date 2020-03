Edyta Zając padła ofiarą hakera. Chciał wyłudzić pieniądze od jej znajomych

Edyta Zając przekonała się, czym może skutkować rzadkie zaglądanie na swoje konto na Facebooku i niezmienianie hasła. Modelka walcząca obecnie w "Tańcu z Gwiazdami" wytłumaczyła się z wiadomości, które ktoś wysyłał do znajomych z jej listy.

Książę Harry i Meghan Markle, Mariah Carey, Maryla Rodowicz – to tylko niektóre gwiazdy, które miały nieprzyjemności po włamaniach na internetowe konta. Ostatnio ofiarą hakera padła też Edyta Zając. Modelka wyznała, że do jej znajomych ktoś zaczął rozsyłać wiadomości następującej treści: "Hej, mam prośbę, pożyczysz mi 1000 zł do poniedziałku? Oddam w poniedziałek z nawiązką".