El Dursi jest zrezygnowana. Wymieniła dolegliwości, na które cierpi

"Uważam na to co jem, tak naprawdę niewiele jem… Oczywiście bez glutenu, tylko low fodmap, zero smażonego, tylko delikatne, zdrowe, nieprzetworzone! Czy to pomaga? Nie!Dni z dobrym samopoczuciem jest zdecydowanie mniej niż tych ze złym... Chciałabym, żeby było normalnie" - zakończyła.