El Dursi kusi w samym szlafroku. Fani zachwyceni

Ostatnio coraz głośniej jest o Klaudii El Dursi. Prowadząca "Hotel Paradise" wie doskonale, jak to zainteresowanie wokół siebie podkręcić. Jakiś czas temu wspominała o tym, że zmieniła zdanie i w najbliższej przyszłości chciałaby wyjść za mąż za długoletniego partnera. Na jej Instagramie nie brakuje również tego, co fani lubią najbardziej, czyli seksownych fotek. Nawet przed świętami znalazła sposób, by ich zachwycić.