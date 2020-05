Wydali płytę, która uderza w prawicowców. Ale tak, żeby nie bolało

Piosenka ekologiczna

Ale to nie wszystko, czego zabraknie: "A zaraz potem skończy się woda / Ta, z której jestem, więc będzie szkoda / No a na końcu ujdzie powietrze / Zostanie czysta czasoprzestrzeń". Nie jest to zbyt pozytywna wizja przyszłości z perspektywy ludzkości. Ale Sienkiewicz ironicznie dodaje "Najwyższa pora, najwyższy czas".

Konflikty polsko-polskie

Z ekologicznego tematu przeskakujemy do utworu nawiązującego do wyjścia Polski z Unii Europejskiej "Exit". "Jest jedno wyjście stąd / nazywa się to Exit / I to jest wyjście stąd / bo każdy ma swój Exit". Piosenka sprowadza się bardziej do satyrycznego komentarza niż do krytyki postawy osób, które chciałyby, by Polska wyszła z Unii.