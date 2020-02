Elizabeth Hurley nie założy bikini na plażę. "Jestem za stara"

54-letnia modelka i aktorka jest też właścicielką marki strojów kąpielowych Elizabeth Hurley Beach. Sama najlepiej reklamuje swoje produkty, choć bikini zakłada wyłącznie do sesji zdjęciowych. Dlaczego nie spotkamy jej w skąpym stroju na plaży? - Większość ludzi czuje się dobrze (w bikini) na leżąco. Ale kiedy wstają, chcą się zasłonić. Ja też tak mam. Lubię dużo zakrywać – opowiadała w podcaście "My Wardrobe Malfunction".

Elizabeth Hurley to 54-letnia aktorka znana z serii filmów "Austin Powers", komedii "Zakręcony" czy serialu "Plotkara". Ostatnio można ją było oglądać w serialu "Runaways" i "The Royals". Wkrótce zobaczymy ją w komedii romantycznej "Then Came You".