Elizabeth Hurley pochwaliła się synem. 18-latek to kopia mamy

Damian ma dopiero 18 lat, ale już od jakiegoś czasu robi prawdziwą furorę na Instagramie. Regularnie publikuje tam zdjęcia, które sugerowały, że chłopak chce zrobić karierę w modelingu. Do zdjęć często pozuje w makijażu i bujnej fryzurze. Z rysami odziedziczonymi po pięknej matce można go z łatwością pomylić z rodzicielką.

Nastolatek czuje się przed obiektywem jak ryba w wodzie. Nic dziwnego, skoro od dzieciństwa obraca się w świecie show-biznesu i zawsze chciał do niego dołączyć.

Elizabeth Hurley to 54-letnia aktorka znana z serii filmów "Austin Powers", komedii "Zakręcony" czy serialu "Plotkara". Ostatnio można ją było oglądać w serialu "Runaways". Ojcem Damiana jest Steve Bing, który z początku wcale nie poczuwał się do ojcostwa. Milioner nie chciał uznać syna, twierdząc, że z Liz łączyła go tylko namiętna przygoda. Spór rozwiązało przeprowadzenie badań DNA, które potwierdziły, że Damian jest synem milionera.