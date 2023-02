Elle Fanning świętowała urodziny siostry. Impreza nieco wymknęła się spod kontroli

Elle i Dakota Fanning to siostry, których sukcesy trudno zliczyć. Obie zdecydowały się spełniać w aktorstwie, choć każda z nich odrębną ścieżką. Łączy je jednak jedno – mimo młodego wieku są już obsypane nagrodami. Dodatkowo równie dobrze co na wielkim ekranie, realizują się także w serialach. Jedna jako powściągliwa detektyw w "Alieniście", druga jako rozbuchana caryca Katarzyna, "Wielka". Kazda z nich swoją karierą dowiodła, że nie rywalizują ze sobą, a prywatnie mocno się wspierają. Jak się okazuje, to, co je łączy, to także słabość do imprezowania. Ze zdjęć, które zamieściła Elle, wynika, że ją jednak bardziej.