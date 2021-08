Ukrywała poważne zaburzenia. Dziś mówi prawdę

Rozpoczęła terapię, a to stopniowo ułatwiło jej powrót do harmonii. Krok po kroku, Goulding zaczęła uczyć się samej siebie na nowo - bez presji i wiecznych oczekiwań innych. Dziś jest szczęśliwą matką i żoną, i jak sama podkreśla, czuje się spełniona. Teraz ma siłę, by o swoich doświadczeniach opowiedzieć innym.