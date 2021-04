Elliot Page był zmuszany do noszenia sukienek

Wszyscy kojarzą "małą Kanadyjkę", która szturmem podbiła publiczność rolą ciężarnej nastolatki w filmie "Juno" w 2007 r. Grywała w dużych hollywoodzkich produkcjach i w serialach. Mimo to zaliczyła dwa odważne coming outy. Pierwszy, z 2014 r., kiedy jako Ellen Page wyznała, że jest lesbijką. Drugi – z 1 grudnia 2020 r., gdy świat poznał Elliota Page'a – transmężczyznę. W świecie, w którym gwiazdy ukrywają swoją orientację seksualną w obawie przed zaszufladkowaniem lub brakiem propozycji ciekawych ról, to bardzo odważny krok. I niezwykle ważny dla osób transpłciowych, dla których dyskryminacja to codzienność.