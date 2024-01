Elżbieta Góralczyk żyła w małżeństwie z koszmaru. "Ja, żona bogatego prawnika, prałam pieluchy na tarze"

Małżeństwo z koszmaru

W Wiedniu miała zostać tylko trzy tygodnie, lecz tuż przed powrotem do kraju poznała mężczyznę, który kompletnie zawrócił jej w głowie. Potem odwiedził ją w Polsce i ostatecznie namówił na wyjazd do Austrii. Niestety, choć Góralczyk była w swoim wybranku zakochana, szybko się okazało, że to małżeństwo było pomyłką. "To, co mojego męża najpierw fascynowało, później go przestraszyło. Całkowicie mnie zniewolił. Wszystko, co robiłam, dla niego było źle. Źle się ubierałam, źle się zachowywałam. Cała jego rodzina była strasznie zasadnicza. Teść twierdził, że ze zmywarki korzystają tylko leniwe kobiety. W czasach, kiedy nikt już sobie nie wyobrażał życia bez pralki, ja – żona bogatego prawnika – prałam pieluchy na tarze", opowiadała w "Fakcie".