Elżbieta II wspomniała męża. Tak przejmująca i otwarta nie była nigdy

Książę Filip zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat. Był mężem Elżbiety II przez 73 lata. Tym samym dla królowej będą to pierwsze święta od niemal ośmiu dekad, które spędzi bez swojego partnera. Nawiązała do tego faktu w swoim przemówieniu do narodu. – Chociaż dla wielu jest to czas wielkiego szczęścia i radości, Boże Narodzenie może być trudne dla tych, którzy stracili bliskich. Zwłaszcza w tym roku rozumiem dlaczego – powiedziała.