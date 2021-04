Pogrzeb księcia Filipa był niezwykle poruszający. To koniec pewnej epoki

Książę Filip. Poruszające słowa rodziny o śmierci męża królowej Elżbiety II

Za trumną odwożoną do kaplicy w ciszy i zadumie szli najbliżsi (królowa Elżbieta jechała na końcu orszaku w samochodzie). Karol nie próbował ukrywać smutku. Chociaż jego relacje z ojcem nigdy nie były wzorowe, to jako dorosły mężczyzna znalazł z nim porozumienie, a między nimi zapanował spokój.

Królowa przeżyła to, co przeżyło tysiące innych Brytyjczyków: samotne pożegnanie najbliższej osoby. W dobie pandemii zostały nam odebrane te ostatnie chwile, bliskość rodziny, fizyczna obecność. Samotna królowa siedząca w pustej ławie kaplicy to boleśnie prawdziwy i aktualny obraz naszych czasów.