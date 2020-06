Andrzej może spać spokojnie. "Królowa spłaci jego długi"

Andrzej i Sarah Ferguson rozwiedli się w 1996 r., ale cały czas spotykali się przy różnych okazjach. Co roku wyjeżdżali na narty z dwiema córkami, stąd też pomysł na kupno willi w szwajcarskim Verbier. Do transakcji doszło w 2014 r., jednak do dziś nie spłacili całej należności. Miesiąc temu zrobiło się głośno, że syn królowej Elżbiety II ma jeszcze 5 mln funtów do oddania, ale po doliczeniu odsetek kwota urosła do 6,7 mln funtów (35 mln zł).