Elżbieta Zapendowska jak dziś wygląda? Nie tak, jak zapamiętali ją widzowie

Elżbieta Zapendowska w pamięci widzów zapisała się jako wymagająca jurorka w programach "Idol" czy "Must be the music". Od kilku lat niemal nie pojawia się w telewizji, choć wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Zamiast pracy z gwiazdami słynna nauczycielka śpiewu woli dziś pracować z utalentowanymi mieszkańcami Serocka.