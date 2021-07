Ostatnie życzenie Kory. W ten sposób chciała odejść

Jackowska walczyła z rakiem jajnika przez 5 lat. Nie poddawała się do samego końca. Po przebyciu chemioterapii, poddała się szeregu operacji. Jej stan niestety pogorszył się na początku 2018 r. Pojawiły się przerzuty. W czerwcu 67-latka nieprzytomna trafiła do szpitala w Bliżowie, skąd przewieziono ją do Zamościa. Nie dało się już nic zrobić. Jak mówił informator "Faktu”, chemia by ja zabiła.