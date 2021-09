Elżbieta Zapendowska nie widzi dla Górniak nadziei. Słyszła w słuchawce płacz jej matki

Ponad 30 lat temu, gdy Edyta Górniak stawiała pierwsze kroki na scenie, Elżbieta Zapendowska była jednym ze świadków narodzin nowej gwiazdy. To właśnie ona oceniała wokalne możliwości piosenkarki, gdy ta ubiegała się o rolę w słynnym musicalu "Metro". Nigdy nie odmawiała Edycie Górniak talentu i muzycznej wrażliwości, choć jak wyznała kilka lat temu, artystka nie potrafiła ich w pełni wykorzystać. Zapendowska doskonale zna jednak nie tylko samą divę, ale i jej matkę, Grażynę Jasik. Niedawno specjalistka od emisji głosu zaapelowała publicznie do Górniak, by ta okazała wsparcie schorowanej mamie.