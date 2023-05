Elżbieta Zapendowska po 27 latach rozstała się z partnerem. Był znacznie młodszy

Elżbieta Zapendowska zdobyła popularność jako bezkompromisowa jurorka "Idola". Specjalistka od emisji głosu wykształciła wielu cenionych wokalistów i aktorów musicalowych m.in. jako pracownik Studia Buffo u Janusza Józefowicza. Gdy trafiła do telewizji, była już szanowaną ekspertką, która nie potrzebowała rozgłosu. Dlatego w mediach rzadko mówiła o swoim życiu prywatnym. To zdawało się być od lat uporządkowaną kwestią. Jednak to już zmierzchła przeszłość.