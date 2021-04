Elżbieta Zapendowska traci wzrok? Stara się nie załamywać

Elżbieta Zapendowska to niekwestionowana ikona w świecie muzyki. Jej czułe ucho wyłapie wszystkie niedociągnięcia wokalistów i muzyków. Widzowie mogą ją kojarzyć z wielu programów, w których była jurorkom. Polska krytyk muzyczna pojawiła się w "Must Be the Music. Tylko muzyka", "Jak oni śpiewają", czy w "Idolu".