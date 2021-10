Gwiazdy żegnają 22-latkę. "Nie dało się jej uratować"

Emani 22 w ciągu swojej krótkiej kariery nagrała kilka głośnych kawałków, m.in. "Inside" z udziałem znanego rapera Trippie Red, "Better Days" czy "Do It Right". Była aktywna na Instagramie, gdzie obserwowało ją ponad 150 tys. osób. Ostatnią EP-kę pt. "The Color Red" wydała w zeszłym roku.