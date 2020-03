Emil Karewicz miał burzliwe życie. Dopiero trzecia żona dała mu szczęście

Swoją pierwszą żonę Karewicz poznał w wieku 18 lat po tym, jak 22 czerwca 1941 r. hitlerowcy zbombardowali jego rodzinne Wilno. Kilka dni po ataku aktor dostał pismo z niemieckiego biura pracy z wezwaniem do osobistego stawiennictwa. Podczas wizyty zainteresowało go ogłoszenie dotyczące pracy w firmie transportowej.

Ona zgodziła się zostać jego żoną, ale kilka lat po ślubie rozdzielił ich los. On został wcielony w szeregi Wojska Polskiego i wyruszył na Zachód, ją przesiedlono do Gniezna.

Delfina urodziła córkę Sylwię. Aktor, aby utrzymać rodzinę zatrudnił się w bibliotece należącej do gdyńskiej stoczni. Cały czas pielęgnował w sobie pasję do aktorstwa. Kiedy w Sopocie powstał Teatr Kameralny, zgłosił się do kierownika sceny i został przyjęty. W 1949 r. zapadła niespodziewana decyzja o przeniesieniu zespołu do Łodzi.