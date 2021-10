Emil Stępień krytykuje Nergala i... broni Dody. O co chodzi?

"O Dorocie – mojej prawie ex małżonce – mogę powiedzieć wiele. I jak sami Państwo widzicie nie zawsze musi być kawior. Ale branie tego człowieka jako kontrargument dla tej dyskusji jest dalece niestosowny. Dla p. Nergala w ogóle nie ma miejsca w mojej przestrzeni. To antymężczyzna i człowiek, na temat którego mam krytyczne zdanie. Nigdy prawdziwy mężczyzna nie powinien podawać mu ręki. Dodatkowo jego popisy antykatolickie to przejaw prostactwa i braku pokory, że dostał drugie życie. Za to powinien i Dorocie postawić pomnik i przeprosić się z Panem Bogiem. To człowiek na scenie quasi twardziel, a w życiu, jak nie widzą fani – wielbiciel różowych szlafroków. Proszę uszanować w tym momencie i takich wątkach Dorotę Rabczewską."