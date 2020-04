Emilia Krakowska krytykuje działania rządu. "Gdzie w tym wszystkim jest człowiek?"

Ustalono jednak, że wybory prezydenckie 2020, które są zaplanowane na 10 maja, odbędą się w podanym terminie, ale za pomocą głosowania korespondencyjnego . Wielu Polaków nie zgadza się na taki system, bowiem kłóci się z zasadami narodowej kwarantanny. Do grona tych osób należy m.in. Emilia Krakowska , która nie rozumie toku rozumowania niektórych polityków.

- Z jednej strony mamy służbę zdrowia, którą rząd od czasu do czasu odważnie potrafi dysponować, a z drugiej strony chce się, żeby tyle milionów ludzi poszło na wybory? (...) Dlaczego młodzi nic z tym nie zrobią? Ja rozumiem, że jest taki stan, ale ja nie jestem za buntami, tylko za logiką i nie można mówić, czy ja sobie jajko na święta ugotuję. Trzeba stawiać problemy - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

- Dlaczego nikt się nie odezwie? Wychodzi jeden z drugim w sejmie i mówi: trzeba zająć się zdrowiem. (...) Co to jest? Gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Gdzie jest logika? (...) Zapytajcie się koniecznie tych, którzy chcą rządzić społeczeństwem, co oni dają od siebie poza złem - podsumowała.