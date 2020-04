Emily Ratajkowski kwarantannę spędza z mężem. "Głównie w dresie", ale pokazała zmysłową fotkę

Emily Ratajkowski dobrze wie, jak rozgrzać swoich fanów do czerwoności. Śliczna modelka umieściła na swoim instagramowym profilu zmysłową fotkę z mężem. Oboje pozowali rozebrani (a przynajmniej bez koszulek). Gwiazda przykryła biust rękoma, a partner objął ją w pasie. Ujęcie jest piękne nie tylko dlatego, że Ratajkowski ma fantastyczną figurę, a jej mąż również prezentuje się nie najgorzej.

Zdjęcie to kwintesencja zmysłowej miłości. Wykonano je jednak wcale nie podczas kwarantanny, ale latem 2018 r., kiedy zakochani byli małżeństwem od około pół roku. Emily w opisie do fotografii dała znać, że podczas izolacji razem z ukochanym paraduje nie półnago, ale w dresach i bluzach. Nie ma to jak wygoda.