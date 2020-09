Emily Ratajkowski padła ofiarą fotografa. "Pamiętam, jak nagle jego palce znalazły się we mnie"

Sekret figury Emily Ratajkowski

Na łamach pisma "New York" gwiazda wyznała, że w 2012 r. była molestowana przez fotografa Jonathana Ledera. Miała 20 lat, gdy jej agentka wysłała ją na sesję zdjęciową do jego domu.

"Z większości tego, co działo się potem, mam tylko przebłyski, ale pozostały odczucia. Nie pamiętam całowania, ale pamiętam, jak nagle jego palce nagle wsunęły się we mnie. Popychał coraz mocniej i mocniej, nigdy wcześniej ani później nikt mnie tak nie dotykał. To naprawdę bardzo bolało. Instynktownie złapałam go za nadgarstek i siłą wyciągnęłam jego palce ze mnie. Nie powiedział ani słowa. Wstał i cicho odszedł do swojej sypialni na górze" - wspomina.