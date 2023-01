Emily Ratajkowski w mikroskopijnym bikini. Więcej odkrywa, niż zasłania

Emily Ratajkowski to jedna z najbardziej wpływowych kobiet na świecie, głównie przez swoją popularność w mediach społecznościowych. Karierę zaczynała jako 14-latka w agencji Ford Models. Międzynarodową rozpoznawalność zdobyła, występując w teledyskach do utworów "Blurred Lines" Robina Thicke i "Love Somebody" zespołu Maroon 5. Od tego czasu może przebierać w ofertach pracy.