Emily Ratajowski eksponuje pośladki. Ależ ona ma figurę!

Emily Ratajkowski rok temu urodziła syna Sylvestra Apollo, jednak już kilka dni po ciąży zdumiewała idealnie płaskim brzuchem. Modelka ma smukłą figurę, jakby stworzoną do reklamowania bikini. Co też często robi - albo dla znanych marek, albo dla siebie. Bo Emily jest właścicielką firmy Inamorata. Co sygnuje własnym nazwiskiem? Kostiumy kąpielowe i wdzianka na plażę. Właśnie otworzyła nowy sezon.