Enrique Iglesias był bożyszczem kobiet. Teraz internauci nie zostawiają na nim suchej nitki. Stał się pośmiewiskiem

Enrique Iglesias and Pitbull Perform At American Airlines Arena MIAMI, FL - OCTOBER 26: Pitbull and Enrique Iglesias perform at American Airlines Arena on October 26, 2014 in Miami, Florida. (Photo by Gustavo Caballero/Getty Images) Gustavo Caballero Celebrities, Music

Źródło: Licencjodawca , fot: Gustavo Caballero