Esmeralda Godlewska przebrana za zakonnicę. Kontrowersyjny wpis

Siostry Godlewskie powracają? Tego nie wie nikt, pewne jest jednak, że Małgorzata znów zaczęła nagrywać kolędy, a Esmeralda... No cóż, Esmeralda w stroju zakonnicy próbuje ochronić swoich fanów przed tymi dźwiękami.

Celebrytki zasłynęły opublikowanym w sieci wykonaniem różnorakich kolęd. To właśnie wtedy zyskały rzesze fanów, ale i hejterów. I choć Esmeralda próbowała już wcześniej zaistnieć w rożnych programach telewizyjnych, to jednak żaden nie przyniósł jej takiego zainteresowania jak popisy wokalne w obecności siostry. I choć po pewnym czasie Godlewskie założyły zespół, to niedługo potem pokłóciły się i zawiesiły wspólną karierę. Za ich relacją trudno jest nadążyć, ale jedno jest pewne - Małgorzata Godlewska nie rezygnuje z kariery wokalistki, a nawet wraca do korzeni, czyli do śpiewania kolęd.