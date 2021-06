Euro 2020. Miał "nieprzyjemność" poznać polską reprezentację. Fatalnie to wspomina

- Miałem kiedyś nieprzyjemność poznać całą reprezentację. To było wiele lat temu. Nagrywaliśmy wtedy płytę z No No No we Wrocławiu. Bardzo późnym wieczorem zostaliśmy zaproszeni do jakiegoś klubu, w którym poznałem całą reprezentację Polski po przegranym meczu ze Słowenią, w tak szampańskich nastrojach, że po prostu mi ręce opadły - wspominał z niesmakiem Tomasz Makowiecki.