Eurowizja 2024. Nagrano, co działo się za kulisami, gdy Luna odpadła. Reakcja delegacji z innych państw

We wtorek 7 maja, podczas pierwszego półfinału Konkursu Piosenki Eurowizji, ziścił się najczarniejszy scenariusz dla polskich fanów. Widzowie zdecydowali, że Luna nie awansuje do finału. Choć wokalistka uśmiechała się do kamery, było widać jej szczere zaskoczenie i poczucie porażki.