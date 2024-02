Luna pojedzie na Eurowizję. Oto, czego nie wiecie o polskiej reprezentantce

Obecnie Luna jest podopieczną Universal Music Polska. W listopadzie 2021 roku światło dzienne ujrzał pierwszy minialbum artystki, zatytułowany "Caught in the Night". Debiutancki album gwiazdy – "Nocne zmory" – miał zaś premierę w kwietniu 2022 roku. Album ciepło przyjęty zarówno przez krytykę, jak i przez słuchaczy. Choć przy nowym utworze "The Tower" pojawiają się głosy fanów, że piosenkarka zaczyna zmierzać z alternatywy w kierunku popu, Luna przekonuje, że działa w zgodzie ze swoim wewnętrznym głosem.