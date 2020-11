Eurowizja Junior 2020. Zwyciężczyni konkursu śpiewała z playbacku?

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Valentina z Francji z piosenką "J'imagine". Ala Tracz reprezentująca Polskę niestety uplasowała się daleko w tyle . Wygrana 11-letniej Francuzki wzbudziła jednak pewne kontrowersje. Internauci zarzucili jej bowiem śpiewanie z playbacku, co jest złamaniem regulaminu konkursu. "Nagroda za najlepszy playback idzie do Francji", "Wow, gratuluję playbacku!" - czytamy w komentarzach na profilu konkursu na Instagramie.

Do powyższych zarzutów postanowiła odnieść się sama Valentina. "Muszę powiedzieć, że cieszę się, że niektórzy z was myślą, że to playback, bo to oznacza, że nie było słychać stresu w moim głosie" - napisała na Twitterze. Warto przypomnieć, że w przeciwieństwie do Eurowizji dla dorosłych, gdzie wszystkie partie wokalne mają być wykonane na żywo, na dziecięcej wersji niektóre elementy mogą być puszczone z taśmy. Oczywiście wokalista musi śpiewać na żywo, może być jednak wspierany przez tzw. "chórki".