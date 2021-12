Eurowizja Junior 2021. Największa rywalka Sary James wygląda jak sobowtór Viki Gabor

O Malenie, reprezentantce Armenii, plotkuje się, że jest faworytką, bo stoją za nią rzesze fanów. Czy faktycznie ona zwycięży w Eurowizji Junior? W sieci można znaleźć nagrania, w których typowani są potencjalni zwycięzcy. Malenę porównuje się tam do Viki Gabor nie ze względu na oryginalną urodę (ale to też je łączy), ale talent i popularność. Obie mają wszystko, aby wygrać. Na dodatek doskonale czują się na scenie. W przypadku Gabor w 2019 r. to zadziałało. Czy teraz będzie podobnie w przypadku Maleny?