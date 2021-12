Eurowizja Junior 2021. Wygrana powinna powędrować do nas

Eurowizja Junior to przedsięwzięcie podobne do dorosłej Eurowizji – oglądamy spektakl z ogromnym rozmachem, gdzie raczeni jesteśmy pomysłową scenografią i rozbudowanymi choreografiami. Wszystko jest różnorodne i przemyślane pod każdym względem. Widać, że nikt nie szczędzi pieniędzy, by dostarczyć profesjonalnie zrealizowaną rozrywkę– w końcu trzeba jakoś utrzymać miliony widzów przed telewizorami.