Eurythmics znowu razem. Tak dziś wygląda Annie Lennox i David Stewart

"Oto jesteśmy za kulisami Rock and Roll Hall Of Fame w The Microsoft Theater" - napisali członkowie Eurythmics pod zdjęciem na Facebooku. 68-letnia Lennox i 70-letni Stewart polecieli do Los Angeles na uroczystą galę, na której zostali włączeni w poczet sław razem z Eminemem, Duran Duran czy Dolly Parton.