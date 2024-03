Eva Longoria błyszczy na oscarowym after party. Kreacja podkreśliła jej kształty

Choć już sama kreacja Longorii sprawiła, że ta dosłownie błyszczała na ściance, aktorka nie zrezygnowała również z dodatków w postaci oryginalnej biżuterii. Gwiazda postawiła na okazałe pierścienie w kształcie kwiatów oraz wysadzane kryształkami kolczyki do kompletu projektu marki Pasquale Bruni. Suknia, którą aktorka wybrała na after party, to natomiast dzieło Tamary Ralph. Warto dodać, że na oscarowej gali Longoria również pojawiła się w sukni australijskiej projektantki.