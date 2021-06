Ewa Błaszczyk ujawniła ostatnie słowa córki przed śpiączką. Ola krzyknęła tylko jedno

Od prawie dwudziestu lat życie Ewy Błaszczyk skupia się nie tylko wokół kariery aktorskiej, ale i pracy w Fundacji Akogo?. To dzięki niej powstała klinika "Budzik" - pierwszy w Polsce ośrodek pomagający małym pacjentom po ciężkich urazach mózgu. W maju 2000 roku nieszczęśliwy wypadek, zakrztuszenie się tabletką przez ośmioletnią Olę, wywrócił życie córki aktorki i jej bliskich do góry nogami. Jedna z bliźniaczek straciła przytomność i do dziś przebywa w śpiączce, a Błaszczyk, a od jakiegoś czasu także druga z sióstr, Marianna, nieustannie walczą i wierzą w jej powrót do zdrowia.