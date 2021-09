Ewa Chodakowska kupiła z mężem hotel w Grecji. Pochwaliła się posiadłością

Fanki trenerki mogły się spotkać z ulubioną sportsmenką na serii warsztatów, także wyjazdowych – która nie chciałaby pojechać na sportowy obóz do ciepłych krajów? No właśnie. Chodakowska zdążyła już chyba wykorzystać każdy możliwy pomysł i zamienić go w "złoto", a przynajmniej w niemałą fortunę.