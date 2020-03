Ewa Chodakowska znów w ogniu krytyki. Tym razem nie do końca zasłużenie

Ewa Chodakowska z całą pewnością nie może zaliczyć początku 2020 roku do udanych. Te miesiące przyniosły jej naprawdę sporo szkody pod względem wizerunkowym. Oczywiście nie jest to niczyja wina oprócz trenerki. Najpierw poszło o błąd Facebooka, który wykazał, że Ewa nie prowadzi swojej strony sama. Nie ma w tym oczywiście nic dziwnego, że ktoś jej w tym pomaga. Chodakowska nakręciła się jednak negatywnymi komentarzami i wchodziła z fanami w pyskówki wciąż twierdząc, że stronę prowadzi zupełnie samodzielnie. Potem spadła na nią krytyka, gdy szukała fotografa na imprezę osiemnastkową. To również nic złego, oczywiście pod warunkiem, że chcesz uczciwie zapłacić. Ewa poszła jednak w zupełnie inną stronę... Wynagrodzeniem miały być oznaczenia na jej instagramowym profilu i korzystanie z jej zasięgów. Rzecz jasna internautom nie spodobały się takie działania. Sytuacja stała się jeszcze gorsza, gdy światło dzienne ujrzały rozmowy trenerki z jej "wyznawczyniami". Teraz jednak, choć inicjatywa może być świetna, wszystko, co Chodakowska pokaże czy zrobi jest hejtowane.