Ewa Demarczyk: wielka artystka, która nie miała szczęścia w miłości. Była doceniana przez Dudę

- To jest trudny repertuar, wymagający wielkiej siły. Drapieżność Ewy Demarczyk wymagała sporej dyscypliny wokalnej, ale też ogromnego wysiłku. To nie były tylko piosenki szeptane, śpiewane. To były miniatury teatralne, złapane w 3-4 minutach fascynujące historie - wspomina Bajor.

- Zdarzało mi się, co prawda, wygrywać koncerty w warunkach komercjalnych, lecz zawsze uważałam to za obrzeża tego, co rzeczywiście robię i co mnie interesuje. Zdumiało mnie np. entuzjastyczne przyjęcie "Walca" na festiwalu w Sopocie. A już zupełnie niezrozumiały był dla mnie sukces "Wierszy Baczyńskiego" na następnym sopockim festiwalu. Przecież takie festiwale są zupełnie odmienne od warunków, w których zazwyczaj występuję - mówiła artystka w jednym z wywiadów.